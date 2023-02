Sinan Eroglu speelt Jezus in nieuwe editie van The Passion

Acteur Sinan Eroglu zal in de dertiende editie van The Passion de rol van Jezus spelen. Het muziekevenement is op donderdag 6 april live te zien op NPO1.

The Passion vindt dit jaar plaats in Harlingen. Voor het eerst in jaren zal er publiek bij zijn. "Het is een universeel verhaal over geloof, hoop en liefde dat iedereen aanspreekt: jong, oud, gelovig of niet", stelt omroep KRO-NCRV. "Het verhaal blijkt nog steeds actueel in een steeds individualistischere samenleving, waarin we vaak meer stilstaan bij wat ons verdeelt dan wat ons verbindt."