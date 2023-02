Vijfde afvaller Wie is de Mol?: 'In tassen graaien hoort erbij'

Zuid-Afrika is het toneel van het 23e seizoen van Wie is de Mol?. Tien bekende Nederlanders hebben daar geprobeerd te ontdekken wie de saboteur in hun midden is. NU.nl spreekt iedere zondag met de afvaller van de avond ervoor. Deze week is dat cabaretier Nabil Aoulad Ayad.

Zelf de stoel dragen naar je eigen executie: de makers van Wie is de Mol? wisten deze week een keiharde twist te geven aan het spel. Een rood scherm is altijd naar, maar extra vervelend als je weet dat je 'm had kunnen voorkomen als je maar niet zo nieuwsgierig was geweest.

Deze zesde aflevering konden de kandidaten kiezen: neem je de koffer met je eigen naam erop mee, of laat je 'm staan? Zonder te weten wat er in de kist zat namen Ranomi Kromowidjojo, Anke de Jong, Soy Kroon en Nabil Aoulad Ayad het risico. Want het kon toch ook iets moois zijn? De loodzware koffer bleek het einde te betekenen voor laatstgenoemde. Had hij nou maar nooit het risico genomen.

Dit afscheid was keihard. Een rood scherm en niemand die je kon steunen. Ik had intens medelijden. Hoe was het voor jou?

"Ah ja, mensen vinden me echt zielig, haha. Ik krijg alleen maar lieve berichten van mensen die zo'n medelijden met me hebben. Voor mij was het niet per se dat ik daar alleen zat wat het zo erg maakte, maar vooral de manier waarop. Dat ik zelf gekozen heb om die kist mee te nemen. Het is zo dom. En dan zit je daar, in je eentje nog over. Iedereen van productie kijkt je aan, Rik (van de Westelaken, red.) is serieus. Het was echt grimmig."

Je hebt een joker aan Ranomi gegeven. Kreeg je daar de dagen erna nog spijt van?

"Nee. Weet je wat het is, Lara? Je hebt kandidaten die meedoen aan het spel voor het spel. En zo ben ik ook een beetje. Maar ik denk ook: ik wil leuke televisie maken. En dan is het gewoon leuk om even zoiets te proberen. Net als dat ik eerder heb gezworen tegen Soy (Kroon, red.) dat ik een geheim zou bewaren en je mij in het volgende shot het ziet vertellen aan Ranomi. Dat is toch gewoon grappig?"

"Ik was ook hoogmoedig geworden. Ik dacht dat ik het wist, dat ik helemaal goed zat. En ik vond het dus echt zielig voor Ranomi, ik wilde haar graag iets geven. Bij de opdracht in de kerk (de aflevering van vorige week, red.) had zij als enige niets gekregen en ik wilde dat een beetje rechtzetten. Het was voor mij ook een goede manier om te kijken hoe ze reageerde."

Nabil Aoulad Ayad is cabaretier. Foto: AVROTROS

De kijker vond je verdacht en ook Soy en Anke zeiden deze aflevering op jou te zitten. Ben je bewust gaan mollen?

"Zeker, daar heb ik op ingezet. Ik heb ook allerlei dingen gedaan die je helemaal niet gezien hebt op televisie. Tegelijk is het ook echt editing hoor. Je ziet op televisie maar zo'n klein deel van wat wij meemaken en ze willen het natuurlijk spannend houden voor de kijker. Bij de eerste aflevering zie je mij lachen als Sarah (Janneh, red.) een rood scherm krijgt. Dat deed ik echt niet! Maar ja, het maakte me natuurlijk wel verdacht. Sanne Wallis de Vries (winnaar in 2017) appte mij daardoor dat ze mij verdacht. Gisteravond heb ik haar geappt: hoe heb jij dat seizoen van jou ooit gewonnen? Haha."

"Het is ook mijn schuld dat Sarah er uit ging. Dat weet ik gewoon. In die eerste aflevering hebben Ranomi en ik echt een onzinverhaal opgehangen over het niet kunnen ontsnappen uit die kist. Wij hadden zogenaamd Rik ontmoet. Sarah was daar zó van in de war. Die is volledig daarin meegegaan en dacht dat ik het was."

Ik hoorde jou tegen Ranomi zeggen 'Daniël (Verlaan) grijpt in tassen', hoe weet je dat?

"Hij heeft het me zelf verteld. Wij deelden bijna iedere avond een kamer en dan voor het slapen spraken we de dag nog door. Nee, ik vind het niet erg dat Daniël dat deed, het is toch ook onderdeel van dit spel? Je moet het allemaal niet persoonlijk opvatten, het blijft een spelletje. In tassen graaien hoort erbij."

Na zo'n pijnlijke executie, rest mij eigenlijk nog maar één vraag. Heb je nog gevraagd of je die loodzware stoel mocht houden?