Promenade komt dit jaar terug op televisie, mogelijk met een kerstshow

Het satirische programma Promenade komt dit jaar terug op televisie. Dat vertelde de presentator van het programma Diederik Ebbinge zaterdag in de RTL-talkshow Humberto. Het is nog niet zeker wanneer de nieuwe afleveringen te zien zijn.

"Iedereen wil", aldus cabaretier Ebbinge. "De redactie wil, de producent wil, de omroep wil, de NPO wil ook. Alleen agenda-wise is het heel tricky. Ik hoop dat we met kerst iets gaan maken." Het zal dan precies twee jaar geleden zijn dat het cultprogramma voor het laatst op televisie te zien was.