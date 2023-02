Reclamewaakhond begint onderzoek naar klachten over antitransgenderspotje

Delen via E-mail

De Reclame Code Commissie (RCC) gaat zich de komende tijd buigen over het "flinke aantal" klachten dat ze heeft ontvangen over een radiospotje van de campagne Gendertwijfel. Dat heeft een woordvoerder van de RCC vrijdag gemeld.

In het spotje, dat de afgelopen week op NPO Radio 1 te horen was, strijdt een moeder tegen de nieuwe Transgenderwet.

"Mijn dochter kan zich registreren als man, onze zoon als vrouw. Dit kan zelfs onder de zestien jaar", zegt de vrouw. "Geslacht is toch geen keuze?" Zij roept de Tweede Kamer op de wet tegen te houden.

Op sociale media krijgen de spotjes veel kritiek. "Hoever gaat de STER?", vraagt schrijver Ted van Lieshout zich af. "Wat is het volgende? Reclame tegen homo's?"

De klachten kwamen via verschillende kanalen binnen. Sommige klagers meldden zich bij de redacties van de programma's die voor of na het spotje werden uitgezonden.

Ook de NPO heeft in de afgelopen week klachten ontvangen over de reclame, meldt een woordvoerder. Om hoeveel klachten het precies gaat, is niet bekend.