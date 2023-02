Merel Westrik maakt met Frans Lomans podcast over journalistiek

Merel Westrik lanceert een nieuwe podcast. In GONZO praten zij en voormalig Panorama-hoofdredacteur Frans Lomans met journalisten over een belangrijk verhaal uit hun carrière.

Westrik en Lomans spreken elke week een journalist over een verhaal dat hen altijd zal bijblijven. Hoe zijn ze te werk gegaan? Zijn ze tegengewerkt? Wat was de impact van hun verhaal?

In de eerste weken zijn onder anderen Bas Haan, Hiske Versprille en Joep Dohmen te gast. Versprille vertelt over een verhaal dat zij in 2013 schreef over een restaurant dat al 63 jaar stiekem paardenvlees in plaats van rundvlees serveerde. Bas Haan vertelt over zijn herinneringen aan de Schiedammer parkmoord.