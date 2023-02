Vernieuwd mediamuseum Beeld & Geluid geopend in Hilversum

Het compleet vernieuwde mediamuseum Beeld & Geluid in Hilversum is woensdagavond officieel geopend. Het museum sloot in oktober 2020 de deuren en is in de afgelopen 2,5 jaar compleet vernieuwd. Het publiek is vanaf zaterdag welkom.

Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur van Beeld & Geluid, roemde in zijn openingsspeech de kwaliteit van wat er door de jaren heen allemaal gemaakt is door de media.

"Dit landje is gewoon fucking goed in het maken van verhalen, al heel lang. Soms maken we onszelf daar echt te klein in", zei hij, terwijl we volgens hem "wereldwijd tot de top behoren". "Als je hier bent gearchiveerd dan doe je ertoe." De directeur noemde het nieuwe museum het "het huis van de media" en "het huis van iedereen".

Het oude museum, dat in 2006 werd geopend, was toe aan vernieuwing. "Het museum gaat over media en de media waren in 2006 compleet anders dan nu, in 2023. Zo bestond YouTube nog maar drie maanden", verklaarde een woordvoerder van Beeld & Geluid eerder.