Nederlandse media komen met gezamenlijk programma in actie voor Giro555

De NPO, RTL en Talpa maken volgende week woensdag op de Nationale Actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije een gezamenlijk programma. Deze wordt op NPO1 uitgezonden, is woensdagavond bekendgemaakt. In het mediamuseum Beeld & Geluid in Hilversum wordt een belpanel met BN'ers opgezet.

Het gezamenlijke programma wordt gepresenteerd door presentatoren van de drie omroepen. RTL en SBS6 besteden binnen de eigen programmering ook ruim aandacht aan de actie voor Giro555. De einduitslag van de actiedag is live te volgen bij zowel de NPO, RTL als SBS6.

Ook op de radiozenders is uitgebreid aandacht voor Giro555. De commerciële en publieke radiozenders besteden in hun nieuwsuitzendingen aandacht aan de actiedag. Ook zijn de dj's van de verschillende zenders onderdeel van het belpanel en worden speciale radiospots uitgezonden. Radiozender NPO FunX is de gehele dag de nationale actiezender en trapt 's ochtends om 05.55 uur af. Ook DPG Media sluit zich op 15 februari aan bij de actiedag.