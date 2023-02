Over NU.nl Lindsay Mossink wordt nieuwe adjunct-hoofdredacteur van NU.nl

Lindsay Mossink is per 15 februari de nieuwe adjunct-hoofdredacteur van NU.nl. Mossink werkt al meer dan tien jaar voor de nieuwssite, in verschillende functies. De laatste zeven jaar was ze chef van de algemene nieuwsredactie (binnenland, buitenland en politiek).

Mossink is de opvolger van Colin van Hoek, die NU.nl per 1 februari heeft verlaten. Hij geeft nu leiding aan een nieuw team dat de nieuwstitels van DPG Media, waar NU.nl ook onder valt, adviseert op basis van cijfers.

Mossink (35) begon ruim tien jaar geleden als nachtredacteur bij NU.nl. Daarna groeide ze uit tot chef redactie. "Onder haar leiding is NU.nl enorm gegroeid", zegt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman. "We doen meer eigen onderzoek en leggen het nieuws elke dag uit aan miljoenen Nederlanders."

Als adjunct-hoofdredacteur zal Mossink een grote rol spelen in de dagelijkse nieuwsstroom. Ook houdt ze zich bezig met belangrijke projecten, zoals constructieve journalistiek en interactie met bezoekers.