Winnaar jubileumseizoen Heel Holland Bakt bekend

De finale van het tiende seizoen van Heel Holland Bakt vond zondagavond plaats. De vier finalisten waren Mercedes, Amel, Jan en Zineb. Na de beoordeling van twee opdrachten werd in bijzijn van familie, vrienden en oud-deelnemers bekendgemaakt wie de winnaar was van het jubileumseizoen.

Let op: dit bericht bevat spoilers

"Mercedes is een zeer terechte winnares en ze heeft haar hoofd koel gehouden", zei Van der Heijden. Van Beckhoven roemde ook haar smaken en haar creativiteit. De twee juryleden zeiden dat Jan gedurende de serie eigenlijk hun favoriet was, maar dat hij bij de laatste opdracht te veel steken liet vallen.

De eerste opdracht die de bakkers kregen, was een technische opdracht. Ze moesten een hond van chocolade maken. Jannie mocht de winnaar van de opdracht aanwijzen omdat haar hond Nhaan, die vaak te zien is in het programma, model stond. Zineb won met haar baksel.