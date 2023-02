Roel Reiné maakt serie over Caesar, Cleopatra en Alexander de Grote

Delen via E-mail

De Nederlandse regisseur Roel Reiné gaat een driedelige serie maken over de levens van Julius Caesar, Alexander de Grote en Cleopatra. De reeks, genaamd Ancient Empires, wordt uitgezonden door History Channel.

Eerder maakte de Nederlandse regisseur voor History Channel een soortgelijke serie over George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten. Ook draaide hij voor de zender een aantal afleveringen van de serie Knightfall, met Star Wars-acteur Mark Hamill.

In Nederland draaide Reiné ook twee grote historische films: het succesvolle epos Michiel de Ruyter en het middeleeuwse drama Redbad. De regisseur vertrok zeventien jaar geleden naar Hollywood, waar hij doorbrak met het maken van relatief goedkope actiefilms. In Nederland draaide hij recent een film over het leven van militair Marco Kroon.