Mediahuis neemt advertentieverkoop van Talpa niet over na mislukken fusie

Mediahuis neemt de verkoop van advertentieruimte op de tv-zenders van Talpa Network niet over. Door het afketsen van de fusie tussen Talpa en RTL Nederland gaat de deal niet door. Dat bevestigt een Talpa-woordvoerder aan NU.nl.

Deze zogeheten 'remedie' moest de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de streep trekken om die fusie toch goed te keuren. Maar de toezichthouder vond het voorstel niet voldoende en besliste maandag dat de fusie niet mag .

Het idee was dat Mediahuis, uitgever van onder meer De Telegraaf en NRC, met reclameblokken op commerciële tv-zenders als SBS6 de concurrentie zou aangaan met lokale en internationale spelers. Zo zou er een betere verdeling ontstaan op de Nederlandse reclamemarkt voor televisie.



Met het afketsen van de fusie gaat nu ook de samenwerking tussen Mediahuis en Talpa op commercieel gebied niet door. "Het remedievoorstel was onderdeel van het fusietraject. Dat traject is nu gestopt", zegt een woordvoerder van Talpa Network.



Mediahuis bevestigt ook dat de overname van de advertentietak van Talpa Network nu niet doorgaat.