Spoorloos vindt vierde foute match door recent DNA-onderzoek

Recent DNA-onderzoek onder oud-deelnemers van Spoorloos heeft uitgewezen dat er sprake is van nog een foute match bij het programma. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat de KRO-NCRV drie mensen aan de verkeerde personen in Colombia heeft gekoppeld. Hierop startte de KRO-NCRV een onderzoek en daardoor werden ook acht matches bevestigd.

Het onafhankelijke onderzoek werd uitgevoerd door bedrijfsrecherchebureau Hoffmann. Voor het onderzoek riep Spoorloos oud-deelnemers op zich te melden als ze twijfelden over hun afkomst. Vervolgens werd ze een DNA-test aangeboden. De KRO-NCRV meldt dat bij iedereen die dit wenste inmiddels DNA-onderzoek is gedaan. Acht matches werden door het onderzoek bevestigd.

Ook heeft de omroep onderzocht bij welke zoektochten een lokale hulp was betrokken. Het rapport daarover verschijnt naar verwachting in het voorjaar. In de tussentijd biedt Spoorloos de betrokkenen nazorg aan.

Mediadirecteur KRO-NCRV Sandra Hilster schrijft in een reactie: "Iedere onjuiste match is er éen te veel. Het blijkt nu dat dit in vier gevallen niet goed is gegaan en dat betreuren wij uiteraard. Tegenwoordig testen we bij alle zoektochten op DNA."