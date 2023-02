André van Duin en Janny van der Heijden maken nieuwe tv-show in Zwitserland

André van Duin en Janny van der Heijden gaan samen een nieuw televisieprogramma in Zwitserland maken. Dat bevestigt Omroep MAX woensdag nadat Van Duin er in Paul de Leeuws podcast De Leeuw lult verder al iets over had verklapt.

Het programma Denkend aan Zwitserland voert Van Duin, Van der Heijden en haar hond Nhaan door het Zwitserse landschap. De opnames starten binnenkort. Wanneer het programma wordt uitgezonden, wordt later bekendgemaakt.

"We gaan een beetje doen wat we met het bootje gedaan hebben en nog steeds doen", reageerde Van Duin toen De Leeuw opmerkte dat hij voor een nieuw programma naar Zwitserland gaat. "We gaan met die treintjes door de Alpen en onderweg maken we van alles mee."