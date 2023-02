NPO Radio 2 best beluisterde radiozender in eerste nieuwe luisteronderzoek

NPO Radio 2 was de eerste drie weken van dit jaar marktleider op de radio. Dat blijkt uit de eerste publicatie van het vernieuwde Nationaal Media Onderzoek (NMO). Radio 10 en Qmusic zijn de nummer twee en drie van de best beluisterde radiozenders van Nederland.

NPO Radio 2 had in de eerste drie weken van januari een marktaandeel van gemiddeld 14,7 procent, blijkt uit het luisteronderzoek. Dat is zo'n 2 procent meer dan Radio 10 en ruim 3 procent meer dan Qmusic.

Een vergelijking met eerdere radiocijfers is moeilijk te maken, omdat de meetmethode erg verschilt. Sinds 1 januari is het systeem digitaal en niet langer via dagboekjes die mensen handmatig moesten bijhouden.

Het NMO spreekt van een "nieuwe realiteit". Toch zijn er geen grote veranderingen in de top tien. "We weten dat de nieuwe meting niet voor een aardverschuiving gaat zorgen. De marktaandelen veranderen iets, maar het zet de radiowereld niet op zijn kop", liet directeur Frans Kok dinsdag al aan NU.nl weten.

In het NMO Luisteronderzoek worden 87 zenders vergeleken. Gezamenlijk bereikten zij in de eerste drie weken van 2023 gemiddeld 8,1 miljoen luisteraars per dag en gemiddeld 12,7 miljoen luisteraars per week. Gemiddeld luisterden mensen in die weken twee uur en vijftien minuten per dag naar de radio.

Radiozender KINK: 'Verschillen zijn niet logisch'

KINK is "niet blij" met de resultaten van het nieuwe luisteronderzoek. De radiozender heeft daarover vragen gesteld aan de organiserende partij Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

"Wij als KINK, maar meer kleinere zenders zoals die van RadioCorp en Sublime, zien dat er enorme verschillen zijn tussen de eerdere metingen van het NLO en nu die met het NMO", zegt algemeen directeur van KINK Jan Hoogesteijn. "En die verschillen komen niet altijd even logisch over."

Hoogesteijn heeft NLO gevraagd om een verklaring. "We begrijpen het niet. Het is een technisch verhaal, maar heeft ook te maken met het panel en de samenstelling daarvan. We hebben nog geen conclusies getrokken, maar zijn wel heel benieuwd."

NLO-directeur Kok laat weten de vragen van de kleinere zenders te hebben ontvangen. Als mogelijke verklaring noemt Kok het feit dat er voor het onderzoek een heel nieuw panel is opgebouwd.