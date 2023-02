Personeel RTL Nieuws onderbreekt werk uit protest na uitblijven loonsverhoging

Het personeel van RTL Nieuws heeft woensdag om 11.30 uur voor even het werk neergelegd. Daarmee protesteerden de werknemers tegen het uitblijven van een loonsverhoging. Ze eisen een vaste compensatie voor het koopkrachtverlies als gevolg van de hoge inflatie.

Het gaat om een symbolische actie, legt NVJ-secretaris Wais Shirbaz aan NU.nl uit. Het personeel heeft woensdagochtend een kwartier lang niet gewerkt. De werkonderbreking heeft geen invloed op de nieuwsuitzendingen.

Het personeel van RTL Nieuws eist een loonsverhoging van 11,5 procent. Dit percentage is gebaseerd op het gemiddelde koopkrachtverlies van 7,5 procent in 2022 als gevolg van inflatie en de achteruitgang van 4 procent die dit jaar wordt verwacht.

De redactie wilde voor 1 februari antwoord van werkgever RTL Nederland. Er werd een tegenbod van 4 procent gedaan, maar hier gingen de werknemers niet mee akkoord.

RTL laat in reactie aan NU.nl weten verrast te zijn door de aankondiging. "Er is gedurende het hele proces de dialoog gezocht en de intentie is om dat te blijven doen. RTL is een solide werkgever die goed zorgt voor zijn medewerkers. Arbeidsvoorwaarden worden regelmatig getoetst en aangepast aan de marktsituatie."

'Scheve verhouding voor nieuwsmakers'

Volgens Shirbaz is het de eerste keer in jaren dat een journalistieke redactie in Nederland het werk neerlegt om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Omdat RTL Nederland een sterke financiële positie heeft, kan een loonsverhoging volgens de redactie niet uitblijven.

"We hopen dat de werkgever hiermee beseft dat de situatie ernstig is", zegt Shirbaz. "Uit de praktijk blijkt dat de werknemers die het nieuws maken de laagste prioriteit hebben aan de begrotingstafel. En dat is heel erg scheef."