Talkshow Dr. Phil stopt deze lente na ruim twintig jaar

Een klein jaar eerder verscheen een onderzoeksrapport waarin (oud-)medewerkers van de show vertellen over de giftige werksfeer die er achter de schermen zou hangen. Maar in de verklaring van de 72-jarige McGraw wordt hierover niet gesproken. Ook wordt er geen andere reden voor de beëindiging van het programma genoemd.

"Met deze show hebben we duizenden mensen en miljoenen kijkers geholpen met allerlei problemen", vertelt de talkshowpresentator. "Van verslaving tot huwelijksproblemen en van psychische stoornissen tot het opvoeden van kinderen. Dit is een geweldig hoofdstuk in mijn leven geweest. Maar er is nog heel veel wat ik wil doen."