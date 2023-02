Paul Jansen stopt na acht jaar als hoofdredacteur bij De Telegraaf

Paul Jansen stopt per 1 juni als hoofdredacteur van De Telegraaf. Hij wordt correspondent in de VS, meldt De Telegraaf . Jansen was vanaf 2015 algemeen hoofdredacteur van de landelijke krant.

Jansen begon ruim 25 jaar geleden als buitenlandredacteur bij De Telegraaf. Hij stapte over naar de financiële redactie en werd in 2002 correspondent in Indonesië. Dat deed hij vier jaar. In 2006 begon hij als chef van de parlementaire redactie. Van 2008 tot 2015 was hij ook politiek commentator voor het dagblad.