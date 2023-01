Roy Donders krijgt eigen realityserie rondom vaderschap

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Zanger en stylist Roy Donders krijgt weer een eigen realityserie. Vanaf mei is hij samen met zijn vriendin Michelle op TLC en discovery+ te zien. Dat maakt de televisiezender maandag bekend.

De serie volgt Donders terwijl hij zich klaarmaakt voor het vaderschap. Zijn zus Rian en moeder Nel helpen hem daar graag bij. De zwangerschap van Michelle kent daarnaast ook angstige momenten. TLC laat vast weten dat ze tijdens de opnames met spoed naar de eerste hulp moest, maar dat alles inmiddels weer in orde is.

De nieuwe serie toont verder het werkleven van Donders, die een beautysalon aan huis heeft. "Ik vind het leuk dat iedereen nu ook kennis kan maken met Michelle", voegt Donders zelf toe in een nieuwe vlog . "We zijn al begonnen met draaien voordat ze zwanger werd."

"De rode draad gaat ons kleine meisje worden", vertelt Donders. "We hebben er heel veel zin in. Het wordt een totaal andere serie dan wat ik via mijn vlogs heb laten zien."