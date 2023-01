App vervangt dagboek: leidt nieuwe meting radioluisteraars tot verschuivingen?

Het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) meet het luistergedrag van consumenten sinds 1 januari 2023 anders: niet meer met een opschrijfboekje, maar via een app. Dinsdag wordt het nieuwe onderzoek officieel gepresenteerd. Leidt dit tot grote veranderingen in de marktaandelen van radiozenders?

Twintig jaar lang moesten deelnemers aan het onderzoek van het NLO handmatig opschrijven hoeveel radio ze luisterden. In een dagboekje hielden ze bij waarnaar en hoelang ze luisterden. Voortaan kunnen deelnemers aan het onderzoek via een app aangeven naar welke radiozender ze luisteren. De app registreert welke radiozender aanstaat.

Jarenlang moesten luisteraars dus een beroep doen op hun geheugen. De ongeveer zevenduizend deelnemers kruisten aan naar welke zender ze hebben geluisterd en hielden dat per kwartier bij. Dus bijvoorbeeld: ik heb van 7.00 tot 7.15 uur naar NPO Radio 2 geluisterd. Daarnaast vulden ze de luisterplaats in: bijvoorbeeld in de auto, op het werk of thuis.

Onhoorbare code in audiosignaal

De nieuwe meetmethode gaat via de MediaCell+-app van onderzoeksbureau Ipsos. Deze registreert via de techniek van audiomatching welke zender aanstaat bij de deelnemers aan het onderzoek. Daarnaast kan de app via een onhoorbare code in het audiosignaal vaststellen via welk platform wordt geluisterd, bijvoorbeeld via FM, DAB+ of internet. Verder meet de digitale methode in minuten in plaats van kwartieren. Het panel bestaat uit meer dan 3.100 mensen van dertien jaar en ouder. En de rapporten komen nu niet meer maandelijks, maar wekelijks.

"De grote meerwaarde van de nieuwe methode is dat respondenten niet meer zelf hoeven bij te houden wat ze hebben geluisterd", legt directeur Frans Kok van het NLO uit aan NU.nl. "Dat werd ook steeds lastiger. Het aantal zenders is enorm toegenomen en soms was het niet mogelijk om te bepalen welke zender aanstond. Dat we nu ook op minuutniveau kunnen meten, levert natuurlijk veel meer details op. Voor programmamakers biedt dat nieuwe inzichten waarmee ze hun programma's nog beter kunnen maken."

