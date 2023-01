RTL na streep door fusie: Samenwerken belangrijk in strijd met Netflix en Disney+

Nu de fusie tussen RTL Nederland en Talpa Network niet doorgaat, gaan de twee bedrijven voorlopig solo verder. Ook gaan ze mogelijk op zoek naar een andere partner. Dat kan zowel nationaal als internationaal, zegt CEO Sven Sauvé van RTL Nederland tegen NU.nl.

RTL en Talpa Network kondigden in juni 2021 al aan te willen fuseren. Anderhalf jaar later heeft fusiewaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) er maandag een streep doorgehaald. Zo lang wachten in een snel veranderende markt, dat kan toch eigenlijk niet? "De ACM heeft een grondig traject doorlopen. Wij hebben er samen met Talpa veel werk in gestoken. Als je dan na anderhalf jaar hoort dat het niet mag, is dat wel jammer", zegt Sauvé met gevoel voor understatement.

Voor de volgende stap is het nieuws nog wat te vers. "We willen deze teleurstelling eerst een plek geven." Maar RTL Nederland kan nu ook solo prima verder, onderstreept Sauvé. "We hebben de afgelopen jaren een grote groei laten zien met de tv-kanalen en Videoland."

Volgens de CEO is de strategische en financiële positie van de Nederlandse tak in die twee jaar sterk verbeterd. "Het moederbedrijf RTL Group heeft aangegeven dat wij een belangrijk onderdeel zijn van de groep en schaart zich achter onze plannen."

RTL Group kwam twee jaar geleden met een strategische heroriëntatie waarvan het samengaan van bedrijven op de televisiemarkt een van de belangrijke thema's was. Daaruit ontstonden ook de fusieplannen tussen RTL Nederland en Talpa Network.

'Nationaal of internationaal samenwerken'

Was de fusie met Talpa Network dan eigenlijk wel nodig? "We waren ervan overtuigd dat dit ons de komende jaren een enorme boost had kunnen geven. Maar ook zonder die samenwerking staan we er goed voor."

Het is volgens Sauvé wel duidelijk dat RTL Nederland samenwerking met andere partijen moet zoeken in het relatief kleine Nederlandse medialandschap. "Dat kan zowel nationaal als internationaal zijn. Je moet allianties blijven zoeken om met de grote internationale bedrijven te kunnen concurreren."

Dat zou bijvoorbeeld kunnen met VodafoneZiggo, dat begin dit jaar de voetbalrechten voor tv van de Champions League, Europa League en Conference League voor medio 2024 in handen kreeg. "Wij sluiten geen enkele samenwerking uit, maar het moet wel passen in onze strategische plannen. Dat is voor de komende jaren onder andere verdere groei van Videoland."

Die verdere ontwikkeling van Videoland stond bovenaan binnen de fusieplannen met Talpa. "Dat is nog steeds nodig, want de afgelopen tijd zijn Viaplay, HBO Max en SkyShowtime er als concurrent bij gekomen. Daarnaast komen Netflix en Disney+ binnenkort ook in Nederland met advertentiemogelijkheden."

'Achter de schermen deden we nog niets samen'

Intern moet de streep door de fusie een schok teweeg hebben gebracht, al benadrukt Sauvé dat RTL Nederland en Talpa Network achter de schermen nog niet samenwerkten. "We waren in die anderhalf jaar gewoon concurrenten en die koers houden we nu vast. Wel hebben we binnen de juridische kaders voorbereidingen getroffen voor de integratie."

Wat die voorbereidingen waren, wil hij verder niet kwijt. "Die plannen zijn nu onbruikbaar. Met Talpa maken we binnen Videoland al producties en we lanceren samen nieuwe tv-programma's, zoals recent The Floor. Hiermee gaan we gewoon verder."