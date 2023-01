Vierde afvaller Wie is de Mol?: 'Achteraf snap ik dat mensen mij verdachten'

Zuid-Afrika is het toneel van het 23e seizoen van Wie is de Mol?. Tien bekende Nederlanders probeerden daar te onthullen wie de saboteur in hun midden is. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller van de avond ervoor. Deze week is dat actrice Annick Boer.

Een groen scherm hebben en er toch uit gaan. Annick Boer dacht dat ze goed zat en kreeg van de computer de bevestiging. Maar Wie is de Mol? zit vol twists: de beoogde afvaller kreeg tijdens het eindspel van aflevering 5 zomaar een tweede kans.

Er werden koffertjes met geld verdeeld. Als degene die een rood scherm had een van de hoogste bedragen zou bemachtigen, hoefde die persoon niet naar huis. En dat gebeurde. Boer bleek de test het op een na slechtst te hebben gedaan. Zo werd een groen scherm een rood scherm.

Dit lijkt me een zeer pijnlijke manier om het spel te moeten verlaten.

"Het is een heel zielig verhaal. Door dat groene scherm dacht ik echt dat ik goed zat. Ik vond het ook een leuk spel: we gingen ontzettend discussiëren en het werd heel spannend."

"Een deel van de groep vertrouwde mij en dus leek het me goed te zeggen dat ik een groen scherm had. Het leek mij het eerlijkst als degene die een rood scherm had, eruit zou gaan. Nou ja, het is dus anders gelopen. Ik heb er geen spijt van dat ik het heb verteld, nee. Het had ook niet zoveel uitgemaakt. Ineens werden de koffers uitgedeeld (door Anke de Jong, red.) en was het over. Ik vond dat jammer, want dat was niet het spel. We hadden er met z'n allen uit moeten komen."

"Maar goed, ik zit nu interessant te doen en het helemaal te analyseren: op dat moment is het totaal anders. Je doet toch maar wat je denkt dat goed is. Pas in de auto terug had ik door wat er was gebeurd."

Annick Boer is actrice en cabaretière. Foto: AVROTROS

Het leek ook iets te doen met de groepsdynamiek. Ineens was het niet meer zo gezellig. Ook omdat in die kelder bleek dat Soy Kroon, Daniël Verlaan en Jurre Geluk hadden gelogen over het geld dat ze hadden binnengesleept.

"Ja, dit spel was wel even een klap. Dat zie je ook op het moment dat ik weg moet: het was geen emotioneel afscheid. Iedereen was in shock en nog aan het verwerken wat er net was gebeurd. Bij mij duurde het ook even: in de auto heb ik een traantje gelaten en de dag erna heb ik er wel last van gehad. Je gaat toch twijfelen of iemand je er bewust uit heeft gespeeld. Maar we zijn nu gewoon een hechte groep hoor: we gaan lekker met z'n allen uit eten en kijken samen naar de uitzending."

Jij werd door Nederland ontzettend verdacht. Gisteravond dacht 16 procent van de appgebruikers dat jij de saboteur was.

"Haha, na gisteren snap ik dat wel. Dat belletje tijdens die opdracht met de badeend. Ja jemig, wat deed ik daar? Tijdens het spel voelt het allemaal heel logisch, maar je staat onder zoveel druk. Daardoor lijk je automatisch verdacht. Ik dacht echt dat ik het heel goed deed met die telefoon. Ik had geen idee dat er een timer was, dus ik vroeg kalm naar degene die mij vertrouwde. Die zou wel naar me luisteren. Maar ik had natuurlijk moeten roepen: 'Niet die enveloppe openen!' Het werkte allemaal niet, niemand die luisterde en iedereen schreeuwde door elkaar. Maar op dat moment vond ik echt dat ik het handig aanpakte, haha."

Er waren wel meer momenten waarop ik - net als andere fans - dacht: wat is die vrouw nou aan het doen?

"In die kist zeker? In de eerste aflevering zaten wij vast in een kist en er kwam een vraag voorbij over wie er op z'n vijftiende uit huis ging. Ja ik, dacht ik. Het gaat allemaal heel snel, dus ik hoorde 'vijftien' en dacht: ik had op mijn vijftiende voor het eerst vaste verkering. Haha, achteraf snap je niet dat je dat zo doet, maar echt: ik dacht dat ik het hartstikke goed deed in het spel."

"Ik snapte de spellen ook niet altijd, het ging alle kanten uit. Gisteren met die pakbonnen ook, in dat doolhof. Ik had geen idee hoe die pakbonnen eruitzagen. Dus ik zie aan zo'n muur een ding met cijfertjes hangen. Ik denk: nou mooi, ik heb geld binnen. Pas toen ik een echte zag hangen, wist ik dat ik met niks in mijn handen had rondgerend."

Heb je in de gaten gehouden wat kijkers vonden?

"Ik heb op een gegeven moment gereageerd op iemand die na vijf minuten Wie is de Mol? al riep dat ik haar minst favoriete kandidaat was. Ik vond dat flauw. Maar ik had dat niet moeten doen. Mensen zijn heel hard op sociale media. Gisteren keek ik even, was er iemand die blij was dat mijn stomme rode jas en ik er eindelijk uit lagen. Dus toen heb ik het snel maar weer afgesloten en kijk ik er verder ook niet naar. De meeste mensen reageren heel leuk hoor, maar dat negatieve blijft bij mij meestal hangen."

Was je een goede Mol geweest, denk je?

"Ik denk van wel, ja. Maar ik heb ook dat ik zomaar ineens ontzettend kan blozen en daar had ik me misschien wel te erg zorgen om gemaakt. Terwijl ik 51 ben en ook gewoon kan roepen dat het een opvlieger is, haha. Ik denk wel dat ik het goed had gedaan. Maar ik dacht ook dat ik het spel goed speelde en we hebben allemaal gezien hoe dat is afgelopen, haha."

