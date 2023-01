Gouden RadioRing voor Somertijd, Van Someren zelf ook beste presentator

Het radioprogramma Somertijd op Radio 10 heeft donderdagavond de prestigieuze Gouden RadioRing gewonnen. De presentator van het programma, Rob van Someren, kreeg ook de RadioRing Beste Presentator.

Het is de tweede keer in de geschiedenis van de Gouden RadioRing dat Somertijd de prijs wint. Ook in 2013 was het raak voor het programma, dat toen nog bij Radio Veronica te horen was. De afgelopen vijf jaar was het programma nog eens vier keer genomineerd.

Van Someren was zelf niet aanwezig om zijn prijs in ontvangst te nemen. Hij liet vanaf zijn vakantieadres in Kaapstad weten "oprecht even vol" te zijn geschoten. "Omdat ik ongelofelijk blij ben voor de mensen met wie ik dat programma iedere dag mag maken", zei hij.

Voor het eerst sinds de coronacrisis was er weer publiek aanwezig bij het uitreiken van de awards. De uitreiking vond plaats in poppodium De Vorstin in Hilversum.

Het was ook voor het eerst dat er geen onderscheid meer werd gemaakt tussen de beste mannelijke en vrouwelijke presentator. Dat leverde kritiek op van onder anderen Qmusic-radio-dj Marieke Elsinga. Zij vreesde dat vrouwen minder kans maakten op de prijs nu er geen losse award meer is voor vrouwelijke presentators.

NPO Radio 1 wint Marconi Award voor Beste Zender

Ook de programma's Aan De Slag! (NPO Radio 2/AVROTROS), Adres Onbekend (NPO Radio 5/KRO-NCRV), KINKSTART (KINK) en Spijkers met Koppen (NPO Radio 2/BNNVARA) waren dit jaar genomineerd voor de Gouden RadioRing. Vorig jaar ging de prijs naar de ochtendshow Mattie & Marieke op Qmusic.

De RadioRing Beste Podcast was voor F1 aan Tafel. De Marconi Award voor Aanstormend Talent ging naar Nordin Besling (FunX). NPO Radio 1 won de Marconi Award voor Beste Zender. Giel Beelen mocht in december vorig jaar al de Marconi Oeuvre Award in ontvangst nemen.

