Gravin Eloise doet mee aan Het Perfecte Plaatje Op Reis

Gravin Eloise is een van de deelnemers aan het nieuwe seizoen van Het Perfecte Plaatje Op Reis, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Boulevard . De kandidaten vertrokken woensdag naar Zuid-Afrika voor de opnames.

Het is de tweede reeks van Het Perfecte Plaatje Op Reis. Het enige verschil met de reguliere seizoenen is dat het zich afspeelt in het buitenland. Het eerste seizoen, dat vorig jaar werd uitgezonden, werd gewonnen door presentator Maurice Lede.