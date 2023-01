Cécile Narinx wordt nieuwe hoofdredacteur regionale omroep L1

Cécile Narinx is per 1 maart de nieuwe hoofdredacteur van L1, maakt de regionale omroep woensdag bekend. Ze is de opvolger van Leo Hauben, die dertig jaar aan het roer heeft gestaan bij Limburgse omroep.

De in Maastricht geboren Narinx begon haar journalistieke carrière als stagiair bij De Limburger. Ze was de afgelopen vijf jaar werkzaam als redacteur bij de Volkskrant. Eerder was ze hoofdredacteur bij tijdschriften ELLE en Harper’s Bazaar.

De 52-jarige Narinx zegt dat haar nieuwe functie "de perfecte en uitdagende combinatie van nieuws brengen en verhalen vertellen in woord en beeld biedt, van radio, tv en online". "En dat allemaal in de prachtprovincie waar ik al jaren heimwee naar heb."

Hauben blijft wel als journalist werkzaam voor L1.

