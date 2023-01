Nadia Moussaid krijgt nieuwe dagelijkse talkshow op NPO1

Nadia Moussaid gaat vanaf 1 mei iedere werkdag om 19.00 uur een nieuwe NPO1-talkshow presenteren. Het praatprogramma, dat door VPRO en Human Factor gemaakt wordt, heet Nadia.

Moussaid spreekt in haar show onder anderen mensen die niet meer over straat durven, omdat ze een keppeltje of hoofddoek dragen. Ook gasten die twijfelen of hun kind transgender is, zullen bij haar aanschuiven. Moussaid wil, door goed te luisteren en vragen te stellen, met haar nieuwe talkshow meer begrip kweken.