Arjen Lubach trapt nieuw seizoen van De Avondshow af met 1,3 miljoen kijkers

Het derde seizoen van De Avondshow met Arjen Lubach is maandagavond van start gegaan met ruim 1,3 miljoen kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek ( SKO ). Daarmee staat de show op de vijfde plaats in de lijst van best bekeken programma's van de dag.