Quest-hoofdredacteur onder vuur vanwege onwetenschappelijke uitspraken

Redacteuren van Quest ontdekten het Instagram-account the energy feed toen Kuyper werd genoemd als mogelijke nieuwe hoofdredacteur. Op dit inmiddels afgeschermde account worden niet-wetenschappelijk onderbouwde theorieën over onder meer de werking van het menselijk lichaam gedeeld.

"Wij hanteren een beleid van diversiteit en inclusiviteit. Wat ons betreft vallen de door jullie genoemde voorbeelden van niet-wetenschappelijke uitingen door Lyn op haar socialemedia-account in deze categorie", schreef Hearst-CEO Marscha Krouwel in een e-mail, eind vorig jaar gepubliceerd door GeenStijl , naar werknemers.

Nu klappen mensen die met Kuyper gewerkt hebben uit de school tegenover Villamedia over haar gedrag op de werkvloer. Zo zou een collega haar hebben verteld over iemand die was overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Kuyper zou hebben gereageerd dat die persoon wel iets anders onder de leden gehad moet hebben, omdat je van corona niet doodgaat.

Ook zou ze erop zijn gewezen dat ze had geknuffeld met een medewerker die positief was getest op het coronavirus. "Dat maakt niet uit. Ik kan geen corona krijgen, want ik heb vanmorgen koud gedoucht", zou ze hebben gereageerd. Ook zou ze tegen werknemers met griep of een burn-out hebben gezegd dat ze "doen aan griep en een burn-out". Daarmee insinueerde ze dat de werknemers ervoor kozen ziek te zijn en niet te kunnen werken.