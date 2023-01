Onderzoek naar aanstelling van BBC-voorzitter na lening aan Boris Johnson

Een Britse toezichthouder gaat onderzoek doen naar de aanstelling van BBC-voorzitter Richard Sharp vanwege vermeende omkoping. Hij zou toenmalig premier Boris Johnson hebben geholpen met het verkrijgen van een lening van 800.000 pond (ruim 900.000 euro), slechts weken voordat hij door de regering werd benoemd als voorzitter van de omroep.

Oppositiepartij Labour had opgeroepen tot het onderzoek na een artikel in de krant The Sunday Times. Johnson zou in 2021 in financiële moeilijkheden hebben gezeten. Voor de lening is toen het idee geopperd dat Sharp garant zou kunnen staan, terwijl hij al in de sollicitatieprocedure zat om BBC-voorzitter te worden.

Sharp ontkent dat er sprake is van belangenverstrengeling en zegt dat hij "slechts mensen met elkaar in contact heeft gebracht". Eerder gaf hij aan een onderzoek te steunen, omdat hij ervan overtuigd is dat de aanstelling volgens de regels is verlopen. Hij stelt dat het goed is voor de transparantie van de omroep als dat onderzoek gepubliceerd wordt.

Sharp werd in 2021 aangesteld en is nog altijd voorzitter van de BBC. Hij werkte eerder als bankier en was donateur van de Conservatieve Partij.

Ook een woordvoerder van Johnson weerspreekt de beschuldigingen en zegt dat alle financiële regelingen "correct zijn aangegeven". Labour vindt dat de BBC onpartijdig moet zijn en dat elke schijn van vriendjespolitiek voorkomen moet worden. De cultuurminister draagt iemand aan voor de functie van BBC-voorzitter, maar uiteindelijk heeft de premier het laatste woord.

