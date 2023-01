Blauw Bloed is terug: 'We aaien royals niet alleen maar over het bolletje'

Blauw Bloed is een jaar in de luwte geweest, maar keert vanavond weer primetime terug op tv. In een tijd waarin de kritiek op het koningshuis aanzwelt, wordt het royaltyprogramma geen lofzang op de Oranjes. Volgens de nieuwe presentatrice Anne-Mar Zwart is er ook ruimte voor eventuele misstappen die Willem-Alexander en zijn familieleden begaan.

Koningshuisfans krijgen in mei 2021 de schrik van hun leven: Blauw Bloed verdwijnt van de televisie. Liefhebbers van het programma startten al snel een petitie. Maar het mag niet baten, het royaltyprogramma verdwijnt van de buis. Daar staat wel iets tegenover. De online versie van Blauw Bloed wordt uitgebreid en elke vrijdagmiddag is er een reportage te zien. En daar blijft het ruim een jaar lang bij.

"Het is zonde dat ze gingen schuiven met programma's om iets nieuws uit te proberen", vertelt presentatrice Anne-Mar Zwart. "De kijkers dachten: waar is Blauw Bloed? Ze wilden het terug. Dus gelukkig is besloten om het weer op primetime terug te brengen."

Vaste kijkers kunnen dus opgelucht ademhalen. Vanaf vanavond 20.05 uur is Blauw Bloed weer terug op tv. Maar wel in een iets ander jasje. "In vergelijking met het 'oude' Blauw Bloed wordt er meer in de studio met experts gepraat over het nieuws van de week en zijn er minder reportages", zegt de presentatrice. "Daardoor is het wat levendiger, met een breder palet aan onderwerpen."

Zwart neemt het presentatiestokje over van Jeroen Snel, die jarenlang het gezicht van het programma was. Hij blijft wel als expert verbonden aan het programma en schuift dus wekelijks aan.

"Toen ik benaderd werd, was de eerste vraag die ik had: en Jeroen dan?" Zwart belde hem direct. Snel reageerde volgens haar heel sportief. "We hebben een goede band, ik ben heel blij dat hij alsnog bij het programma betrokken blijft. Jeroen weet ongelofelijk veel over het koningshuis en ik denk dat hij in zijn rol als deskundige helemaal tot z'n recht komt. Ik smul echt van wat hij te vertellen heeft."

'Als er kritiek op ze is, dan bespreken we dat'

De presentatrice is best een fan van het Koninklijk Huis. "Al slaap ik niet onder een dekbed met Willem-Alexander erop, haha. Bij mijn oma las ik altijd royaltybladen. Ik wist precies wie de zoon van wie was, en wie met wie was getrouwd."



Dat betekent niet dat het programma één grote hallelujashow over de Oranjes wordt. "Het is goed om een programma te maken waarin we niet alleen maar royals over het bolletje aaien. Als we een item over de Oranjes maken waarin ze vluchtelingen hebben geholpen, melden we ook wat ze hebben laten liggen. En als er kritiek op ze is, dan bespreken we dat."

Ook de afnemende populariteit van het koningshuis komt zeker aan bod. "Het is belangrijk dat we ook de kijker betrekken die niet per se een fan van het koningshuis is. Op die manier hopen we dat we nieuwe mensen bereiken en dus niet alleen de oudere, vaste doelgroep."

