Radiostations vinden 15 miljoen voor FM-frequentie volgens ingewijden te hoog

Qmusic, Sky Radio en Radio 538 moeten dit jaar naar alle waarschijnlijkheid minimaal ruim 15 miljoen euro gaan betalen willen ze hun plek op de FM-frequentie behouden. Binnenkort worden de frequenties geveild. Ingewijden melden aan NU.nl dat de bestaande radiozenders de minimumprijzen die in de voorlopige plannen staan, te hoog vinden.

Ook is er discussie over de vergunningstermijn: in totaal krijgt een radiozender voor twaalf jaar een frequentie. Sommige zenders die nu op de FM uitzenden vinden die termijn te lang.

Officieel willen ze niet reageren als NU.nl daarnaar vraagt. "Nu de veiling er gaat komen, mogen wij geen uitspraken doen over onze strategie die daarmee te maken heeft", zegt een woordvoerder van Talpa Network, eigenaar van Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica.

In december werd na verschillende rechtszaken duidelijk dat FM-frequenties voor commerciële radio geveild moeten worden. Dit besluit volgde nadat KINK FM bezwaar had gemaakt tegen het besluit dat de frequenties met nog eens drie jaar werden verlengd. De procedure voor de herverdeling is inmiddels gestart. Per 1 september 2023 moet de nieuwe verdeling een feit zijn.

Het betekent dat zenders nu een bedrag moeten gaan bieden. Talpa Network verliest in ieder geval een van zijn vier FM-frequenties, omdat er in de plannen is vastgesteld dat een mediapartij maximaal drie frequenties mag hebben.

Twee radiokavels worden nu nog voor 0 euro aangeboden

Adviesbureau SEO berekende op verzoek van het ministerie van Economische Zaken hoeveel een zogeheten radiokavel nu waard is en minimaal zou moeten opleveren bij de veiling. In het rapport van het ministerie staat dat de verwachte marktwaarde van het kavel van Qmusic ruim 26,3 miljoen euro is en dat daarvoor bij de veiling minimaal 15,8 miljoen euro betaald zou moeten worden.

Voor het kavel van Sky Radio is een minimumbedrag van 15,4 miljoen euro (met een huidige marktwaarde van 25,7 miljoen) berekend. Voor het kavel van Radio 538 is dat 15,2 miljoen euro (met een huidig geschatte marktwaarde van 25,4 miljoen).

Twee kavels, waaraan bepaalde voorwaarden zijn verbonden, worden nu nog voor 0 euro aangeboden. Het ene kavel is bedoeld voor nieuwsradio, zoals BNR nu maakt. Het andere voor Nederlandstalige muziek, zoals 100% NL nu uitzendt. Als andere radiozenders ook aanspraak willen maken op die kavels, krijgt de hoogste bieder de FM-frequentie.

Het ministerie gaat nu verder advies inwinnen bij betrokkenen. Het uiteindelijke plan met de definitieve cijfers moet eind februari worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarna volgt de inschrijfperiode voor radiozenders. De verwachting is dat de veiling rond juni of juli is.

Aanbevolen artikelen