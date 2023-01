2,1 miljoen mensen zien Klassieker: recordaantal kijkers voor Eredivisie-wedstrijd

Delen via E-mail

2,1 miljoen mensen keken zondagmiddag naar de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax op ESPN. Niet eerder trok een liveregistratie van een Eredivisie-wedstrijd zoveel kijkers.

Ook de voor- en nabeschouwing op De Klassieker werden zondag goed bekeken. Daar keken 733.000 en bijna 1,1 miljoen mensen naar, meldt Stichting KijkOnderzoek. De samenvattingen van de Eredivisie op NPO1 trokken in de vooravond bijna 1,9 miljoen kijkers.

Het duel in De Kuip eindigde in een 1-1-gelijkspel. De Rotterdammers blijven daarmee koploper in de Eredivisie. Ajax bezet nu de vijfde plaats.