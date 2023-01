Derde afvaller Wie is de Mol?: 'Fans hadden kunnen weten dat ik afviel'

Zuid-Afrika is het toneel van het 23e seizoen van Wie is de Mol?. Tien bekende Nederlanders hebben daar geprobeerd te onthullen wie de saboteur in hun midden is. De komende weken spreekt NU.nl iedere week met de afvaller van de avond ervoor. Deze week is dat journalist Sander de Kramer.

"Je hebt een primeur", zegt De Kramer als NU.nl hem spreekt. De journalist blijkt slechts één dag in het afvallershotel te hebben gezeten en daarna weer aan de slag te zijn gegaan met het bouwen van scholen in Sierra Leone.

Dat hij daar de ruimte voor kreeg is best opmerkelijk, zo stelt hij. Als deelnemer aan Wie is de Mol? heb je namelijk een hoop geheimen te bewaren. Dat begint al met dat je meedoet aan het programma en dat gaat verder naarmate het seizoen vordert. Word je gevraagd wanneer je af bent gevallen, moet je wijselijk je mond houden en over de verdere verloop van het kun je ook al niks kwijt. Laat staan aan iemand vertellen wie uiteindelijk de saboteur bleek.

Sociale media worden door de fans van het programma (Molloten) nauwlettend in de gaten gehouden en zelfs beelden van beveiligingscamera's zijn wel eens gebruikt om er achter te komen wie er in de finale van het programma zaten. Dat het Sander de Kramer is gelukt stil te houden dat hij al redelijk vroeg in het spel afviel blijkt een wonder als NU.nl hem spreekt: met een beetje speurwerk hadden de Molloten er achter kunnen komen.

Leg uit?

"Ik heb de productie gevraagd of het mogelijk was dat ik toch op pad ging, omdat ik op dat moment werk te doen had in Sierra Leone en daar graag mee verder ging. Omdat het een land is waar zeer weinig toerisme is, laat staan Nederlanders, heb ik daar toestemming voor gekregen. Best bijzonder, want dat doen ze echt niet zomaar. Ik was daar heel erg blij mee, want er waren best wat knopen door te hakken bij het bouwen van scholen en nu kon ik dat gaan doen.

In totaal ben ik al zeker honderd keer in Afrika geweest en al die keren heb ik geen malaria opgelopen. En nu ging dat mis en kreeg ik meteen de dodelijkste variant: malaria tropica. Bij het op de band zetten van mijn koffer voor de terugreis kreeg ik een koude rilling en in het vliegtuig werd ik steeds zieker en zieker. In Nederland aangekomen ben ik meteen naar het Erasmus MC gebracht en daar bleek ik net op tijd. De malaria maakte me zo ziek dat als ik vijf uur later was geweest, het mijn hersenen had aangetast. Heel heftig en ik ben blij dat ik er nog ben.

Maar goed: het Erasmus MC vroeg mij daar een college over te geven en te vertellen hoe het is om malaria te hebben. En dat werd opgepikt door wat media. Een goede speurneus had dus kunnen weten dat ik vertrokken was naar een ander land, want in Zuid-Afrika komt malaria amper voor."

Sander de Kramer is journalist. Foto: AVROTROS

Dus je bent vooral blij dat je er nog bent en niet zo bezig met de derde afvaller zijn van Wie is de Mol?

"Haha, nou ja, het relativeert wel. Maar ik ben héél erg blij dat ik mee heb mogen doen: ik heb zo'n onwijs leuke tijd gehad. Rik (van de Westelaken, presentator, red.) zei ook tegen mij dat hij nog nooit zo'n vrolijke afvaller heeft gezien. Dat is toch heerlijk? Ga ik de Wie is de Mol-geschiedenisboeken als de vrolijkste afvaller ooit. Dat wil je. Weet je; ik heb gewoon echt genoten. Voor mijn werk ben ik op veel heftige plekken geweest. In Afghanistan, in Congo, in Rwanda. Dan is het heel fijn om ook zoiets leuks en luchtigs te kunnen doen, het houdt mij in balans. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit heb mee mogen maken, maar ja: het blijft wel maar een spelletje.

Toch kan ik me voorstellen dat je bij het zien van de aflevering van gisteren flink baalde van je medekandidaten. Jij vertelt eerlijk dat er een mogelijkheid is voor jokers en jullie spreken met z'n allen af voor de 2.000 euro te gaan. Tot de uitzending wist jij niet dat Daniël Verlaan, Soy Kroon en Jurre Geluk tegen jullie gelogen hebben. Baal je dan, dat je zelf die Jokers niet hebt gepakt?

"Zo, dat was flauw hè? Ik vond het best wel heftig om te zien, hoe makkelijk ze draaiden. Ik dacht echt dat we voor de pot gingen en dat we met z'n allen ervoor zorgden dat dit de slechtste Mol ooit zou worden. Blijkt die 2.000 euro nooit in de pot te zijn gekomen. Maar nee, ik had dit nooit zo kunnen doen. Dan had ik mijn maatje Nabil (Aoulad Ayad, red.) moeten naaien en de groep. Zo zit ik niet in elkaar."

Zeg eens eerlijk: heb je echt niet even een traantje gelaten toen je Froukje de Both en Sarah Janneh zag in het afvallershotel?

"Haha, nee echt niet. Toen ik over de boulevard liep dacht ik alleen maar: ik ben in Zuid-Afrika en ik ga het er van nemen. Ik heb mezelf getrakteerd op een heerlijk glas rode wijn en heb onwijs genoten. Net als van dit avontuur."

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over Wie is de Mol? Blijf met meldingen op de hoogte

Aanbevolen artikelen