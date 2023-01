Robert ten Brink blijft ook de komende tijd All You Need Is Love presenteren

Robert ten Brink blijft voorlopig All You Need Is Love presenteren. Dat vertelde de 67-jarige presentator zaterdag in RTL Boulevard. Volgens Ten Brink werd het nieuws een dag voor het interview bevestigd.

De kerstspecial van All You Need Is Love werd dit jaar weer niet vanuit de studio in Hilversum gemaakt. Mensen werden door Ten Brink thuis, op het werk en in Zwitserland verrast, waar koppels werden herenigd in de sneeuw.

"Ik vond dit heel bijzonder en leuk om te doen", zei de presentator daarover.

Een jaar eerder werd het programma ook niet vanuit de studio gemaakt. Dat was vanwege de coronamaatregelen. In de jaren daarvoor zaten deelnemers bij Ten Brink in de studio op de bank om hun verhaal te doen of werden zij in het publiek verrast.

