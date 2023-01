Andrew Tate blijft nog tot zeker eind februari vastzitten in Roemenië

Andrew Tate komt voorlopig niet vrij. De hechtenis van de influencer en zijn broer Tristan is tot 27 februari verlengd, zo heeft de rechtbank in Roemenië vrijdag bepaald. Het tweetal wordt verdacht van mensenhandel en verkrachting.

De oud-kickbokser werd eind december aangehouden in de buurt van de Roemeense hoofdstad Boekarest. Tien dagen geleden had hij gevraagd om zijn vrijlating. Maar de rechter ging daar niet in mee en besloot dat de influencer in ieder geval dertig dagen vast moest blijven zitten.