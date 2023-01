NPO-ombudsman onderzoekt uitspraak van Op1-presentatrice Gibbs over Israël

De ombudsman van de NPO gaat een uitlating van presentatrice Natasja Gibbs in talkshow Op1 onderzoeken. Dat heeft Margo Smit vrijdag aan persbureau ANP laten weten. De ombudsman ontving de afgelopen twee weken zo'n achthonderd klachten over Gibbs opmerking dat Israël een apartheidsregime voert.

Gibbs zei dit in gesprek met voormalig ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. Columnist Jan Dijkgraaf meende dat de uitlating in strijd is met de journalistieke code waar alle omroepen zich aan dienen te houden.

Dijkgraaf maakt in een column een vergelijking met het onderzoek dat de ombudsman deed naar omroep Ongehoord Nederland. Klagers die vonden dat ON! ongefundeerde informatie verspreidt, werden in het gelijk gesteld door de ombudsman.

Hij riep kijkers op klachten over de bewuste uitzending in te sturen. Volgens de ombudsman was drie kwart van de meldingen over Gibbs een kopie van de oproep van Dijkgraaf. Een kwart van de klagers had zelf een tekst geschreven om de klacht te onderbouwen.

BNNVARA stelde eerder in een reactie dat de uitlatingen van de presentatrice over Israël "voldoende steun in feiten en actualiteit" hebben. De omroep verwijst naar onder meer rapporten van Human Rights Watch, Amnesty International en de Verenigde Naties.

Volgens de omroep kreeg Segers, de gesprekspartner van Gibbs, "alle ruimte om tegengeluid te laten horen". BNNVARA: "Hij zette uiteen dat en waarom hij de redenering van onze programmamakers niet volgde. Hij gaf bovendien aan de opgebrachte vergelijking misplaatst te vinden en legde uit waarom. Al met al werd er in deze kwestie aan tafel een journalistiek evenwichtig gesprek gevoerd."

