FNV: twee derde medewerkers media- en cultuursector ervaart ongewenst gedrag

Twee derde van de medewerkers in de media- en cultuursector kreeg in 2022 te maken met grensoverschrijdend gedrag. In de helft van de gevallen werd geen actie ondernomen nadat medewerkers ongewenst gedrag meldden, zo blijkt uit onderzoek van vakbond FNV.

FNV vroeg 4.000 medewerkers binnen de sector een enquête in te vullen over onder meer hun persoonlijke ervaringen met ongewenst gedrag en hoe daar binnen de organisatie mee om wordt gegaan. 370 gaven gehoor aan die oproep.

De helft van de medewerkers geeft aan gepest of geïntimideerd te zijn. Dat percentage is bijna zeven keer hoger dan het landelijk gemiddelde, meldt de vakbond.

Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan een negatief werkklimaat te ervaren (44 procent) of gepest te zijn (47 procent). Bij meer dan de helft van de gevallen (51 procent) is er niks gedaan met de melding van grensoverschrijdend gedrag. Bij een op de tien mensen (9 procent) is aangeraden om te zwijgen over hun ervaring.

Vooral vrouwen krijgen veel te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer, met name als het gaat om seksuele intimidatie of seksueel geweld. Bijna een op de vier (23 procent) kreeg hier het afgelopen jaar mee te maken.

Bij mannen gaat dat om een op de tien (9 procent). Ook worden vrouwen vaker gepest dan mannen (51 procent tegenover 35 procent), worden ze dubbel zo vaak gediscrimineerd (24 procent tegenover 12 procent) en vaker geïntimideerd (36 procent tegenover 32 procent).

De resultaten van het FNV-rapport 64% heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag.

44% ervaart een negatief werkklimaat.

47% geeft aan gepest te zijn.

38% ervoer intimidatie (bijvoorbeeld schelden of bedreigen).

Bij 51% van de gevallen is een leidinggevende de oorzaak van grensoverschrijdend gedrag. Bij intimidatie is dat percentage 66.

23% van de vrouwen had te maken met seksuele intimidatie of seksueel geweld.

In 51% van de gevallen wordt er niets gedaan met een melding van grensoverschrijdend gedrag.

Leidinggevenden vaak oorzaak van grensoverschrijdend gedrag

In de helft van de gevallen (51 procent) geven medewerkers aan dat een leidinggevende de oorzaak is van hun negatieve ervaring. Bij intimidatie ligt dat cijfer iets hoger (66 procent). Daar komt bij dat de helft (51 procent) van de respondenten met een tijdelijk contract een negatief werkklimaat ervaart.

Bijna alle medewerkers die met grensoverschrijdend gedrag te maken kregen, geeft aan daar last van te hebben. Slecht 5 procent zegt geen gevolgen te ervaren. Veel mensen (38 procent) hebben stress door hun ervaring. Een kwart (25 procent) zegt hierdoor minder goed te functioneren en 12 procent meldde zich ziek. Ongeveer een tiende veranderde vanwege hun ervaring van baan.

'Veel meer ongewenst gedrag in deze sector dan verwacht'

Andrée Ruiters, bestuurder Media & Cultuur bij FNV, noemt het "schrikbarende cijfers". Volgens haar geven de cijfers aan dat er nog heel veel werk te doen is. "Van de resultaten word ik wel stil. De omvang van ongewenst gedrag in deze sector is veel groter dan we hadden verwacht. Dan kun je niet van incidenten spreken, dan is er echt iets structureel mis."

FNV vindt dat de machtsstructuur op de werkvloer in de sector verbeterd moet worden, bijvoorbeeld door te zorgen voor meer vaste contracten. Bovendien wil de vakbond dat er meer en beter toezicht komt op de sector, zodat er direct kan worden gehandeld wanneer er een melding komt van grensoverschrijdend gedrag.

De onthullingen over over ongewenst gedrag bij het programma The Voice waren voor FNV aanleiding om een onderzoek te starten naar ongewenst gedrag binnen de media- en cultuursector. De komende tijd zal de vakbond in gesprek blijven met betrokkenen. De enquête wordt volgend jaar herhaald om mogelijke verbeteringen in kaart te brengen.

