Tim Hofman door Villamedia uitgeroepen tot Journalist van het Jaar

Programmamaker Tim Hofman is door journalistenvakblad Villamedia benoemd tot Journalist van het Jaar 2022. De 34-jarige journalist ontvangt de prijs voor de onthullingen op het YouTube-kanaal BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma The voice of Holland.

"Tim Hofman heeft laten zien welke potentie onafhankelijke journalistiek heeft buiten de traditionele mediakanalen om", schrijft de jury in het rapport. "Niet eerder werd een onthulling van dit kaliber onder de vlag van de publieke omroep (BNNVARA) op een YouTube-kanaal uitgezonden." De uitzending BOOS This is the Voice trok met meer dan tien miljoen kijkers een "onwaarschijnlijk groot publiek".

Volgens de jury zorgde de productie van Hofman voor een doorbraak in het maatschappelijk besef rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het aantal meldingen bij meldpunt MORES steeg de laatste tijd flink.

"Het zou zomaar kunnen dat de Volkskrant-productie over de 'burnoutfabriek' van Matthijs van Nieuwkerk nooit gemaakt had kunnen worden zonder het grondwerk dat Hofman heeft verricht", zegt de jury. Vorig jaar bracht de krant aan het licht dat er jarenlang grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden achter de schermen van de populaire talkshow De Wereld Draait Door. Mede door woede-uitbarstingen van presentator Van Nieuwkerk werden tientallen medewerkers ziek.

Villamedia kiest sinds 2006 jaarlijks de Journalist van het Jaar. Eerdere winnaars zijn onder anderen Maarten Keulemans, Geertjan Lassche, Bas Haan, Kim van Keken, Pieter Klein en Jan Kleinnijenhuis.

Hofman won vorig jaar met BOOS de Televizier-Ster Impact. Hij werd toen zelf ook bekroond met de Televizier-Ster voor beste presentator. Hofman wordt op donderdag 23 februari door Villamedia gehuldigd in de Centrale Bibliotheek van Den Haag.

Aanbevolen artikelen