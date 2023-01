Uitzending met André Hazes best bekeken Jinek-aflevering van de week

De Jinek-uitzending met André Hazes was de best bekeken aflevering van de talkshow van deze week. Volgens Stichting KijkOnderzoek schakelden 743.000 televisiekijkers in op RTL 4.

De andere edities van de afgelopen week trokken tussen de 627.000 en 682.000 kijkers. Jinek stond donderdagavond desondanks niet in de top tien van de best bekeken programma's, maar op de veertiende plek.

Hazes zei in de uitzending van donderdagavond onder meer dat hij zijn familie "een beetje sneu" vindt en geen contact meer heeft met zijn moeder Rachel en zus Roxeanne.

Het best bekeken programma van de donderdagavond was De slimste mens, waar ruim 2,1 miljoen mensen naar keken. Daarachter volgen het NOS Journaal van 20.00 uur (1,9 miljoen) en het RTL Nieuws van 19.30 uur (1,1 miljoen).

Top vijf van donderdag 19 januari De slimste mens (NPO1) - 2.136.000 kijkers

NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.955.000 kijkers

RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.183.000 kijkers

NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.165.000 kijkers

EenVandaag (NPO1) - 1.081.000 kijkers

