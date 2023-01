Johnny de Mol keert vanavond onverwacht terug bij HLF8: 'Ben er klaar voor'

Johnny de Mol is vrijdagavond voor het eerst weer te zien als presentator van de talkshow HLF8, zegt hij in een interview in De Telegraaf . Hij legde eind april zijn werkzaamheden bij de SBS-talkshow neer omdat hij door zijn ex-partner werd beschuldigd van mishandeling en poging tot doodslag.

In oktober maakte De Mol nog bekend dat hij niet meer zou terugkeren bij het programma. Hij is nu door programmadirecteur Marco Louwerens gevraagd bij te springen. "Hélène Hendriks en Sam Hagens kunnen elk maar twee avonden presenteren", legt hij uit. Leonie ter Braak, die HLF8 ook een tijdje presenteerde, is overgestapt naar RTL. "En ik doe daarom dus de vijfde avond."

De presentator zegt klaar te zijn voor zijn terugkeer en vindt dat het team van HLF8 het in zijn afwezigheid fantastisch heeft gedaan. "Ik vind het heerlijk om weer één of twee avonden terug te zijn. Zo kan ik rustig de draad weer oppakken."

De Mol legde eind april zijn werkzaamheden bij de talkshow neer omdat hij werd beschuldigd van wangedrag. Zijn ex-partner Shima Kaes deed aangifte van mishandeling en poging tot doodslag tegen hem. Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak in oktober omdat er te weinig bewijs was.

"De hele kwestie met mijn ex heeft een behoorlijke impact gehad. Geen moment was het uit m'n gedachten", zegt De Mol in het interview met De Telegraaf. De afgelopen periode nam hij de tijd om alles te verwerken. Ook was hij een tijdje weg naar "een eiland in de Indische Oceaan". "We zijn net terug en ik ben er klaar voor, en klaar mee!"

Talpa laat vrijdag weten ontzettend blij te zijn dat De Mol weer als host plaatsneemt aan de tafel van HLF8. "In de periode dat Johnny een stap terugdeed om zich te richten op zijn welzijn en dat van zijn directe omgeving, zijn we met elkaar in gesprek gebleven en hebben we hem op een gegeven moment gevraagd de vrijdagavonduitzendingen van HLF8 te presenteren."

