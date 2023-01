Marieke Elsinga en Bart Arens genomineerd voor Gouden RadioRing

Delen via E-mail

Radio-dj's Marieke Elsinga en Bart Arens maken kans op de Gouden RadioRing voor de beste presentator. In de categorie die dit jaar voor het eerst genderneutraal is, zijn drie mannen en drie vrouwen genomineerd.

De organisatie kondigde onlangs aan geen losse prijzen voor presentatoren en presentatrices meer uit te reiken. Onder anderen Elsinga uitte kritiek op deze beslissing. Zij is bang dat vrouwen op deze manier minder kans maken op de prijs, omdat er meer mannen in de radiowereld werkzaam zijn. Dit jaar is het aantal genomineerde mannen en vrouwen dus gelijk.