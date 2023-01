André Kuipers maakt zesdelige docuserie over zijn blik op Nederland

André Kuipers deelt in een documentaireserie zijn blik op Nederland. De 64-jarige astronaut wil "het magische gevoel waarmee hij terugkeerde op aarde" doorgeven aan het publiek.

Ruimteschip zoomt in op onze leefwereld en zit vol met ruimte-, satelliet- en natuurbeelden. In de zes afleveringen zijn ook bijzondere verhalen van het ecosysteem op aarde, de dieren, planten en mensen te zien.

Kuipers heeft tweemaal een reis naar de ruimte gemaakt. Voor zijn eerste missie verbleef hij elf dagen in de ruimte, de tweede reis duurde 193 dagen. Zijn werk als ruimtevaarder leverde Kuipers verschillende onderscheidingen op. Zo werd hij in 2004 benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau en ontving hij in 2013 eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.