Eerste aflevering DNA Onbekend met Marlijn Weerdenburg trekt 1,1 miljoen kijkers

De eerste aflevering van DNA Onbekend met Marlijn Weerdenburg als presentatrice is woensdagavond door ruim 1,1 miljoen mensen op tv bekeken. Naar de laatste uitzending met haar voorganger Dionne Stax keken evenveel mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Stax zwaaide vorig jaar maart af bij DNA Onbekend, omdat ze de overstap had gemaakt van AVROTROS naar Omroep MAX. Eerder was het programma in handen van Caroline Tensen.

DNA Onbekend op NPO1 was in het tijdslot van 21.30 uur het best bekeken programma. Een uur eerder was dat nog de kijkcijferhit De slimste mens, met 2,4 miljoen kijkers.

Married At First Sight op RTL 4 trok 896.000 kijkers en SBS6 bereikte met Je Huis Op Orde 318.000 mensen. Vandaag Inside (SBS6) was de best bekeken talkshow, met 749.000 kijkers. Op1 op NPO1 scoorde dezelfde cijfers en Jinek (RTL 4) trok 627.0000 kijkers.

Top vijf van woensdag 19 januari De slimste mens (NPO1) - 2.400.000 kijkers

NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.169.000 kijkers

NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.377.000 kijkers

RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.224.000 kijkers

DNA Onbekend (NPO1) - 1.146.000 kijkers

