Marieke Elsinga krijgt met nieuwe muziekshow eerste eigen studioprogramma

Marieke Elsinga krijgt met Alles is Muziek haar eerste eigen televisieprogramma. In de nieuwe muziekshow strijden twee teams van bekende Nederlanders tegen elkaar en doen ze opdrachten die te maken hebben met muziek.

Door het winnen van de opdrachten kunnen de teams voorwerpen verdienen. Die worden in de finale gebruikt om een bekend popliedje uit te beelden.

De teams worden net als in Ik Hou van Holland aangestuurd door twee captains. Het is nog niet bekend wie naast Elsinga in het nieuwe muziekprogramma zijn te zien. De opnames vinden plaats in februari en de show start in het voorjaar op RTL.

Elsinga is momenteel nog met zwangerschapsverlof. In november beviel ze van zoon Jip. In februari keert ze terug in de ochtendshow op Qmusic die ze presenteert met Mattie Valk.

Op televisie was de radiopresentatrice eerder te zien in programma's als I Can See Your Voice en Fout maar Goud.

