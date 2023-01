Genieten van de pijn van een ander: waarom we blijven lachen om homevideo's

Een kind dat een stuk taart in z'n gezicht krijgt, een piepklein hondje bedolven onder de sneeuw, een man die door de vloer zakt: homevideo's hebben al jaren een vaste plek op de Nederlandse televisie. Nog steeds kijken er elke week honderdduizenden mensen naar. Wat maakt andermans (fysiek) leed zo leuk? En hebben korte filmpjes op bijvoorbeeld TikTok deze shows niet ingehaald?

"Mensen vinden het leuk om anderen te zien vallen", vertelt Ron Boszhard aan NU.nl. Vanaf 2000 presenteerde hij vier jaar lang het homevideoprogramma De Leukste Thuis. "Dat er iets totaal onverwachts gebeurt. De kracht zit 'm ook in de lengte: de filmpjes duren maar kort, vaak maximaal vijftien seconden. Dat werkt verslavend, je blijft kijken."

Homevideo's hebben al sinds begin jaren negentig een plek op tv. Het begon allemaal in Japan. Een populair studioprogramma uit Tokio zond elke aflevering een paar door kijkers gemaakte filmpjes uit. De leukste werd beloond met een prijs.

De Amerikaanse programmamaker Vin Di Bona zag er wel een show in. En zo ontstond America's Funniest Home Video's, met Full House-acteur Bob Saget (foto hierboven) als presentator. Het programma bestaat nog steeds. "In het begin moesten mensen nog via de post VHS-banden sturen", vertelde de in 2022 overleden Saget in een interview. "En nu kan het gewoon via de app", zegt Alfonso Ribeiro, die het sinds 2015 presenteert.

Ron Boszhard presenteerde De Leukste Thuis tot 2004. Foto: ANP

'Je lacht ten koste van een ander'

Na het succes van het Amerikaanse programma kwam er begin jaren negentig al snel een Nederlandse versie met homevideo's: De Leukste Thuis. Linda de Mol was eerst het gezicht van het programma, in 2000 nam Boszhard het van haar over.

Het werd al snel een hit: wekelijks keken er ruim anderhalf miljoen mensen naar. Het programma bracht een mix tussen ingekochte filmpjes uit Amerika en ingestuurde video's van Nederlandse kijkers. In 2004 stopte het, omdat de NPO het niet meer vond thuishoren op de publieke omroep.

SBS kwam rond die tijd met een eigen homevideo-programma. Al sinds 2002 zendt de commerciële zender Lachen Om Home Video's uit, tegenwoordig gepresenteerd door Airen Mylene. De 1,7 miljoen kijkers worden niet meer gehaald, maar toch stemmen wekelijks ruim een half miljoen mensen af op de show.

In de filmpjes komen soms best pijnlijke situaties voorbij. Waarom werkt dat dan toch op de lachspieren? "Er is een theorie dat we lachen omdat we ons beter voelen dan anderen", vertelt humorwetenschapper Dick Zijp. "Je lacht ten koste van een ander. En dat zou je met homevideo's in verband kunnen brengen. Als iemand uitglijdt over een bananenschil, dan denk je onbewust: oh, dat was mij niet overkomen."

0:24 Afspelen knop Man stapt nietsvermoedend diepe modderpoel in

'Kinderen zijn niet te regisseren'

De context rond homevideo's maakt de beelden automatisch grappiger. Je ziet een mens of dier in een schijnbaar normale situatie, maar omdat het een homevideo is weet je: dit loopt fout.

Denk aan een scène waarin een man probeert een modderpoel over te steken. Je weet al in de eerste seconde: die gaat uitglijden of vallen in het modderbad. "Homevideo's kan je vergelijken met slapstick: iemand begint met iets, gaat koppig door en gaat toch de fout in."

Hoewel homevideo-programma's hun hoogtijdagen beleefden in de jaren negentig, leven de filmpjes dankzij sociale media als TikTok nog steeds volop voort. "Volgens mij zijn er meer homevideo's dan ooit", denkt Boszhard. "Dankzij onze telefoon kunnen we alles filmen."

Hebben de tv-programma's dan nog wel bestaansrecht? Zijp denkt van wel. "Ik blijf in elk geval altijd even hangen als ik er langs zap. En voor je het weet ben je weer een kwartier verder."

Boszhard is nog steeds fan van homevideo's. "Het is platte humor, en daar hou ik van." Op Instagram deelt hij dagelijks nog volop filmpjes met valpartijen, blunders of andere gekke taferelen. "Ik vind het leuk om mensen de dag met een lach te laten beginnen", vertelt hij.

Niet alles komt op zijn feed. "Bijvoorbeeld iets naars met kinderen, of mensen die erge pijn hebben. Het leukst vind ik filmpjes waarin het leed niet al te erg is. Video's met kinderen vind ik het allerleukst: daarvan weet je dat ze spontaan zijn. Want kinderen zijn niet te regisseren."

