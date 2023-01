Live-uitzending van BBC Sport verstoord door luide kreungeluiden

Een live-uitzending van BBC Sport is dinsdagavond verstoord door luide kreungeluiden. Vermoedelijk heeft een YouTube-komiek een mobieltje aan de achterkant van een tv-set geplakt en vervolgens een video opgezet.

Lineker leek zichtbaar ongemakkelijk maar probeerde tegelijkertijd de uitzending voort te zetten. "Ik heb geen idee wie die herrie maakt", lacht hij in gesprek met Shearer, die ter plaatse was in het stadion. "Alan, het is warm in de studio, en een beetje lawaaierig. Geen idee of iemand iets via een telefoon stuurt of dat het een grapje is. Ik weet ook niet of jullie het thuis hebben gehoord."