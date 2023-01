The Roast of Famke Louise slechtst bekeken editie ooit

The Comedy Central Roast of Famke Louise is de slechtst bekeken aflevering van het programma tot nu toe. De uitzending trok maandagavond volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) 232.000 kijkers.

Zangeres Famke Louise is de zesde persoon over wie andere BN'ers in het Comedy Central-programma harde grappen maken. De best bekeken editie was die over radio-dj Giel Beelen uit 2017. Daar keken destijds 603.000 mensen naar. Het vorige laagterecord stamt uit 2021: 236.000 mensen bekeken toen de aflevering met illusionist Hans Klok.

Het programma met Famke Louise ontbreekt in de top 25 van best bekeken programma's van maandag. De meeste mensen, bijna 2,6 miljoen, keken naar de kennisquiz De slimste mens op NPO1.

Op diezelfde zender scoorden het NOS Journaal van 20.00 uur (ruim 2,1 miljoen kijkers) en Tussen Kunst en Kitsch (ruim 1,8 miljoen kijkers) daarna het best.

Top vijf van maandag 16 januari De slimste mens (NPO1) - 2.571.000 kijkers

NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.153.000 kijkers

Tussen Kunst en Kitsch (NPO1) - 1.810.000 kijkers

NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.442.000 kijkers

EenVandaag (NPO1) - 1.222.000 kijkers

