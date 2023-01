NPO schaft hoge boete voor schenden van geheimhoudingsplicht af

De boete van duizenden euro's die NPO-werknemers moeten betalen als ze de geheimhoudingsplicht schenden, wordt afgeschaft. Die is namelijk onwenselijk, zegt een woordvoerder tegen het AD . De afschaffing moet ervoor zorgen dat werknemers melding kunnen maken van grensoverschrijdend gedrag zonder dat ze zich daarbij bezwaard voelen.

De huidige raad van bestuur heeft het besluit genomen na berichtgeving van de Volkskrant over de arbeidscontracten. De geheimhoudingsclausule houdt voorlopig wel stand, maar wordt nu ook onderzocht.

Volgens de NPO-woordvoerder gaan de geheimhoudingsclausule en de boete vooral over het geheimhouden van bedrijfsgevoelige informatie. "Het gaat niet over het melden van grensoverschrijdend gedrag, maar geen enkele bepaling mag in de weg staan om hiervan melding te maken."

In de arbeidsovereenkomst van de NPO staat sinds 2017 dat de boete per overtreding 5.000 euro bedraagt, plus "een boete van 1.000 euro per dag dat de overtreding voortduurt". Die maatregel werd ingevoerd omdat NPO-medewerkers toen vaak naar andere mediaorganisaties doorstroomden.

Shula Rijxman was bestuursvoorzitter toen de clausule werd opgenomen in de contracten. Zij hamerde op het belang van geheimhouding, zeggen drie mensen die onder haar hebben gewerkt.

Geheimhoudingsplicht ligt gevoelig door DWDD-verhalen

De geheimhoudingsplicht ligt nu extra gevoelig, omdat er een onderzoek loopt naar grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het BNNVARA-programma De Wereld Draait Door (DWDD). "Bij meldingen over grensoverschrijdend gedrag houdt de bepaling waarschijnlijk geen stand in de rechtszaal", zegt mediajurist Jens van den Brink. "Maar dat weet je nooit zeker. Dit kan een chilling effect hebben op mogelijke klokkenluiders."

De NPO laat aan NU.nl weten dat "NPO'ers vanzelfsprekend vrijuit kunnen spreken met de commissie-Van Rijn of andere vertrouwenspersonen". "Dat wordt ook expliciet gemaakt door een convenant dat aan de commissie-Van Rijn wordt toegezonden."

De commissie onder leiding van oud-minister Martin van Rijn doet onderzoek naar misstanden en de werkcultuur bij de NPO. Het onderzoek volgt op berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag van DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk. De commissie richt zich op de vraag welke signalen over misstanden er zijn geweest en wat er met die signalen is gebeurd.

