Deelneemsters Echte Meisjes in de Jungle moeten show verlaten na vechtpartij

Louisa Janssen en Esmee Ipema, twee deelneemsters van het huidige seizoen van Echte Meisjes in de Jungle, hebben het programma vroegtijdig moeten verlaten. De twee raakten tijdens de opnames met elkaar in gevecht.

In de tweede aflevering van de door Valerio Zeno gepresenteerde serie, waarin twaalf vrouwen bekend uit de realitywereld het in spellen tegen elkaar opnemen, was te zien dat Janssen Ipema aanviel.