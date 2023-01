Jeremy Clarkson verliest mogelijk Amazon-programma's vanwege Meghan-column

Amazon Prime wil niet langer samenwerken met presentator Jeremy Clarkson, meldt het doorgaans goed geïnformeerde vakblad Variety . De streamingdienst zou tot dat besluit zijn gekomen door zijn veelbesproken column over Meghan Markle, de vrouw van prins Harry.

Ingewijden vertellen dat er na de al geplande of opgenomen seizoenen van de series The Grand Tour en Clarkson's Farm geen vervolg komt.

Voor Clarkson's Farm zou dat betekenen dat het programma stopt na het derde seizoen, dat volgend jaar wordt verwacht. De allerlaatste afleveringen van The Grand Tour zijn naar verluidt eind volgend jaar te zien.

The Grand Tour, een soort spin-off van Clarksons eerdere BBC-autoprogramma Top Gear, is volgens Variety een van de populairste titels van Amazon Prime.

Nieuwe spijtbetuiging Clarkson

Het nieuws komt maandag naar buiten op dezelfde dag dat Clarkson een nieuwe spijtbetuiging publiceert. Hij schrijft op Instagram onder meer dat hij in een e-mail persoonlijk zijn excuses heeft aangeboden aan prins Harry en diens vrouw Meghan.

"Ik zei dat ik verbijsterd was over wat ze op tv hadden gezegd, maar dat de taal die ik in mijn column had gebruikt, schandelijk was en dat het me oprecht speet."

Clarkson schreef in zijn column in The Sun over zijn haat voor Markle. Zijn uitspraken leverden duizenden klachten op. Daarnaast riepen ruim zestig Britse parlementsleden in een brief aan de tabloid op om actie te ondernemen tegen de presentator. The Sun bood excuses aan en haalde de column offline.

Harry en Meghan lijken excuses niet te accepteren

Het echtpaar heeft inmiddels gereageerd op de publieke excuses van Clarkson. Het koppel zegt dat het niet zomaar om een incident gaat, maar dat Clarkson al lange tijd haatartikelen schrijft en dat hij daaraan zou moeten werken.

"Op 25 december 2022 schreef de heer Clarkson uitsluitend aan prins Harry, de hertog van Sussex. De inhoud van zijn correspondentie was gemarkeerd als privé en vertrouwelijk", staat in een verklaring van de Sussexes. "Hoewel de heer Clarkson vandaag een nieuwe publieke verontschuldiging heeft verspreid, moet er nog iets worden gedaan aan zijn langdurige patroon van het schrijven van artikelen vol haatretoriek, gevaarlijke complottheorieën en vrouwenhaat."

"Tenzij elk van zijn andere stukken ook 'met haast' is geschreven, zoals hij stelt, is het duidelijk dat dit geen op zichzelf staand incident is dat in haast wordt gedeeld, maar eerder een reeks artikelen die in haat worden gedeeld."

Eerder

Aanbevolen artikelen