Vjèze Fur maakt culinaire trip door Italië voor BNNVARA

Freddy Tratlehner, beter bekend als Vjèze Fur uit De Jeugd Van Tegenwoordig, maakt voor 3 op Reis een culinaire trip door Italië. In De Reis van Freddy neemt de artiest, die kookgek en kookboekenschrijver is, de kijker mee langs Italiaanse gerechten en culinaire tradities.

"De enige echte manier om Italië te leren kennen is om je erdoorheen te eten", zegt Tratlehner over zijn programma. "Daar heb ik dan ook flink mijn best voor gedaan."

"Het is dat het geen vakantie was, anders had ik echt genoten van het zwemmen in het maanlicht, het dagelijkse toetjesontbijt, de vulkaan met lava en de Italiaanse mensen die ons graag hun thuis lieten zien."